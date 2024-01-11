حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الجمعة

تسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الخميس، بالمنخفض الجوي، ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا وماطرا.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقطه الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل.

وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمةً في النهار ومائلة للدفء فترة الظهيرة، خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة.

في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

ويكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق.

وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.