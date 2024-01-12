حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة بفعل تأثُر البلاد بمنخفض جوي

من المتوقع أن يتواصل تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا وماطرا.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل. وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة في النهار ومائلة للدفء فترة الظهيرة، خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة. في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق. وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية. والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: تتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتهطل الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية أحيانا على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجيا إلى بقية المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.