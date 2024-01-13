حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الباردة مصحوبة بهطول أمطار حتى يوم الثلاثاء على أن يطرأ، الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها السنوية.

تبقى البلاد تحت تأثير كتلة باردة، اليوم السبت، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية فجرًا وصباحًا، وتتراجع نهارًا، ثم تعود لتتجدد خلال ساعات المساء، وتنتشر ليلاً وفجر الأحد إلى المناطق الوسطى ثم أجزاء من الجنوبية تدريجيًا حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد يتمركز قبالة سواحل لبنان.

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الأحد: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويصبح الطقس باردًا بشكلٍ لافت، وتسقط الأمطار في معظم المناطق غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط البَرَد أحيانًا خاصة في المناطق الغربية مصحوبة برياح قوية.

الاثنين: يستمر تأثر البلاد ببقايا المنخفض الجوي، ويستمر الطقس باردًا بشكلٍ لافت وغائمًا، وتسقط أمطار متقطعة في عدة مناطق متفرقة، وفي ساعات المساء تتراجع الهطولات وتتوقف تدريجيًا.

الثلاثاء: تستقر الأجواء ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس باردًا فوق الجبال وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، وتظهر السحب على ارتفاعات منخفضة.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها، ويكون الطقس مشمسًا وباردًا نسبيًا إلى بارد نهارًا، وباردًا بشكلٍ لافت خلال ساعات المساء والليل، مصحوبة برياح خفيفة.