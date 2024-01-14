حالة الطقس: ماطر وبارد حتى الإثنين

تسقط الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق. الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأحد، لذا يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا.

وتسقط الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويكون الجو يوم الإثنين، باردا، وماطرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل نضعف فرصة سقوط الامطار.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود الدرجتين مئويتين.

وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة وباردة نسبيا في الجبال، ومائلة إلى الدفء في المناطق السهلية والمنخفضة، ولطيفة ومعتدلة تماما في الأغوار والبحر الميت.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا إلى شديد البرودة في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.