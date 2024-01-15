حالة الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

تسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، باردا، وماطرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود الدرجتين مئويتين.

وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة وباردة نسبيا في الجبال، ومائلة إلى الدفء في المناطق السهلية والمنخفضة، ولطيفة ومعتدلة تماما في الأغوار والبحر الميت.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا إلى شديد البرودة في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.