حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود الدرجتين مئويتين.

وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة وباردة نسبيا في الجبال، ومائلة إلى الدفء في المناطق السهلية والمنخفضة، ولطيفة ومعتدلة تماما في الأغوار والبحر الميت.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا إلى شديد البرودة في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات على الأقل.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة ومائلة إلى الدفء فترة الظهيرة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل، وبقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء مائلة إلى الدفء خاصة في السواحل والمناطق السهلية والغورية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.