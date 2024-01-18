حالة الطقس: غائم جزئي والحرارة بارتفاع حتى الأحد

تسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويبقى الجو باردا إلى شديد البرودة في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات على الأقل.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة ومائلة إلى الدفء فترة الظهيرة. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل، وبقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء مائلة إلى الدفء خاصة في السواحل والمناطق السهلية والغورية. ليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات.

في ساعات النهار يسود جو غائم جزئي وغيوم عالية إلى متوسطة. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويسود جو غائم جزئي وبارد نهارا. مع ساعات المساء يسود جو ماطر في مناطق واسعة من البلاد، ويسود جو شتوي بارد.