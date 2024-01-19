حالة الطقس: توقعات بعودة الأمطار الإثنين المقبل

يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات على الأقل. وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة ومائلة إلى الدفء فترة الظهيرة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات على الأقل. وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة ومائلة إلى الدفء فترة الظهيرة. وليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة. والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل، وقد تصل إلى 3 درجات مئوية. وتسود أجواء مائلة إلى الدفء خاصة في السواحل والمناطق السهلية والغورية. وليلا يصبح الجو باردا إلى شديد البرودة في كافة المناطق.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات. وفي ساعات النهار يسود جو غائم جزئي وغيوم عالية إلى متوسطة. وليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة.

أما في يوم الإثنين، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل. ويسود جو غائم جزئي وبارد نهارا. ومع ساعات المساء يسود جو ماطر في مناطق واسعة من البلاد، ويسود جو شتوي بارد.