حالة الطقس: الحرارة فوق معدلاتها والأجواء دافئة

تبقى الأجواء دافئة نهارًا بادرة مساء وصباحًا حتى فجر الثلاثاء حيث تصبح الحرارة دون معدلاتها السنوية بقليل متأثرة بكتلة باردة مصاحبة لمنخفض جوي.

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم السبت، ويزداد دفء الأجواء خلال ساعات النهار فيما يبقى باردًا صباحًا، مساءً وليلاً، وتظهر على مدار اليوم تشكيلات من السحب على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

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الأحد: لا يطرأ تغير لافت على الحالة الجوية، حيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها ويستمر الطقس لطيفًا فوق الجبال نهارًا فيما يميل للدفء في بقية المناطق، وتظهر السحب العالية والمتوسطة، ويكون الطقس باردًا مساءً وليلاً.

الاثنين: يبقى الطقس صافيًا ومستقرًا خلال ساعات النهار، ويزداد ظهور السحب تدريجيًا، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل وتزداد برودة الأجواء وتنشط الرياح، وتسقط زخات متفرقة من المطر في شمال البلاد تنتشر نحو فجر الثلاثاء صوب أجزاء من الوسط.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بقليل، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي، ويكون الطقس باردَا وتسقط الأمطار على فترات في معظم المناطق، وتهب رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

الأربعاء: يزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية المصاحبة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويصبح الطقس باردًا بشكلٍ لافت، وغائمًا وماطرًا في مختلف المناطق، وتكون الامطار غزيرة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد.