حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

يبقى الجو معتدلا في ساعات النهار، وباردا نسبيا في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية. ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الليل على بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويبقى الجو معتدلا في ساعات النهار، وباردا نسبيا في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الليل على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، وتسقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية والوسطى، تمتد خلال المساء إلى بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي، وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد في ساعات النهار وعلى فترات.

وتسود خلال النهار أجواء باردة في الجبال، وتكون باردة نسبيا في باقي المناطق. ليلا، تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى البلاد تحت تأثير أجواء مضطربة نسبيا.

وتتهيأ الفرصة لسقوط أمطار في مناطق مختلفة من البلاد في ساعات النهار، وعلى فترات متباعدة.

ويسود خلال النهار جو بارد في الجبال، وبارد نسبي إلى بارد في باقي المناطق. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة.