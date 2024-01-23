حالة الطقس: منخفض جوي حتى الجمعة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، وتسقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية والوسطى، تمتد خلال المساء إلى بقية المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، وتسقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية والوسطى، تمتد خلال المساء إلى بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على البلاد، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم.

وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي، وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد في ساعات النهار وعلى فترات. تكون مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق.

وتسود خلال النهار أجواء باردة في الجبال، وتكون باردة نسبيا في باقي المناطق. ليلا، تسود أجواء باردة إلى شديد البرودة.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض آخر درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

ويسود خلال النهار جو بارد في الجبال، وبارد نسبي إلى بارد في باقي المناطق. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي ستصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء باردة وماطرة في مختلف مناطق البلاد من الشمال والوسط وصولا إلى النقب الشمالي، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي عالي الفعالية. ليلا يسود جو ماطر وبارد جدا خاصة في الجبال.