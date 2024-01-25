حالة الطقس: المنخفض الجوي يستمر حتى الإثنين

يسود خلال النهار جو بارد في الجبال، وبارد نسبي إلى بارد في باقي المناطق. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة. الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا، ويطرأ انخفاض آخر درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

ويسود خلال النهار جو بارد في الجبال، وبارد نسبي إلى بارد في باقي المناطق. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على البلاد، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي ستصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء باردة وماطرة في مختلف مناطق البلاد من الشمال والوسط وصولا إلى النقب الشمالي، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي عالي الفعالية. ليلا يسود جو ماطر وبارد جدا خاصة في الجبال.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وفي يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو عاصفا وماطرا وباردا إلى شديد البرودة.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو بارد في ساعات النهار.

ويتواصل سقوط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد نهارا، خاصة في مناطق الوسط والشمال.

ليلا يسود جو أكثر برودة، وتتدنى درجات الحرارة في الجبال إلى نحو 5 درجات وأقل من ذلك

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو بارد جدا في ساعات النهار، وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية بنحو 5 درجات مئوية.

ويتواصل سقوط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد نهارا، خاصة في مناطق الوسط والشمال.

ليلا يسود جو بارد جدا مع تسرب رياح قطبية شديدة البرودة، وتتدنى درجات الحرارة في الجبال إلى نحو 3 درجات مئوية.