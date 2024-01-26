حالة الطقس: أجواء عاصفة وماطرة وشديدة البرودة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة التي ستصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة التي ستصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء باردة وماطرة في مختلف مناطق البلاد من الشمال والوسط وصولا إلى النقب الشمالي، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي عالي الفعالية. وليلا يسود جو ماطر وبارد جدا خاصة في الجبال. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وفي يوم غد السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو عاصفا وماطرا وباردا إلى شديد البرودة. وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

وفي يوم بعد غد الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو بارد في ساعات النهار. ويتواصل سقوط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد نهارا، خاصة في مناطق الوسط والشمال. وليلا يسود جو أكثر برودة، وتتدنى درجات الحرارة في الجبال إلى نحو 5 درجات وأقل من ذلك.

وفي يوم الإثنين المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو بارد جدا في ساعات النهار، وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية بنحو 5 درجات مئوية. ويتواصل هطول الأمطار في مناطق واسعة من البلاد نهارا، خاصة في مناطق الوسط والشمال. وليلا يسود جو بارد جدا مع تسرب رياح قطبية شديدة البرودة، وتتدنى درجات الحرارة في الجبال إلى نحو 3 درجات مئوية.

أما في يوم الثلاثاء المقبل، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو بارد جدا في ساعات النهار وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية بنحو الست درجات مئوية، ويتواصل هطول الأمطار في مناطق واسعة من البلاد نهارا خاصة في مناطق الوسط والشمال في بعض الأحيان. وليلا يسود جو بارد جدا وتتدنى درجات الحرارة في الجبال إلى نحو الدرجتين مئويتين.