حالة الطقس: الحرارة بانخفاض وأمطار على فترات

يستمر تأثر البلاد، اليوم السبت، بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، ويتواصل تساقط الأمطار في مختلف المناطق، وتكون غزيرة جدًا أحيانًا ومصحوبة بتساقط البَرَد فوق الجبال، على أن تتراجع الهطولات اعتبارًا من ساعات بعد الظهيرة والمساء وتتوقف في عدة مناطق ليلاً.

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الأحد: يبدأ تطور منخفض جوي جديد تدريجيًا خلال النصف الثاني من النهار، نتيجة اندفاع المزيد من الرياح الباردة جدًا صوب البلاد، وتسقط الأمطار على فترات في شمال ووسط البلاد، وتمتد صوب أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الاثنين: يتواصل تأثير المنخفض الجوي، ويشتد هطول الأمطار بحيث تصبح غزيرة على فترات في مختلف المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد خاصة فوق الجبال، وتهب رياح غربية نشطة.

الثلاثاء: تصل المنطقة كتلة هوائية قطبية المنشأ، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات من الثلج على قمم الجبال حول 1000 متر، ويتواصل هطول الأمطار على فترات في مختلف المناطق، تكون غزيرة رعدية ومرفقة بتساقط البَرَد فوق الجبال، وتهب رياح شديدة.

الأربعاء: تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية قطبية المنشأ، وتبقى الأجواء شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في معظم المناطق خلال ساعات الفجر والصباح، ويحتمل سقوط زخات من الثلج فوق القمم حول 1000 متر فجرًا وصباحًا، وخلال بقية ساعات النهار، تكون الأجواء شديدة البرودة، وتهطل أمطار غزيرة في شمال البلاد، وزخات متباعدة في بقية المناطق، تتوقف مساءً وليلاً في مختلف المناطق، ويستمر هبوب الرياح القوية نهارًا تضعف مساءً.