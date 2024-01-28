حالة الطقس: المنخفض الجوي يستمر حتى الثلاثاء

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار، اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرود.

لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، يوم الإثنين، لذا يكون الجو ماطرا وباردا إلى شديد البرودة.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ اي تغير على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جدا في ساعات النهار، وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية بنحو 6 درجات مئوية.

ويتواصل سقوط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد نهارا خاصة في مناطق الوسط والشمال في بعض الأحيان. ليلا تسود أجواء باردة جدا، وتتدنى درجات الحرارة في الجبال إلى نحو الدرجتين مئويتين.