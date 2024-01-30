حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا. الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

توقع الراصد الجوي أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، اليوم الثلاثاء، لذا يكون الجو ماطرا وشديد البرودة.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ اي تغير على درجات الحرارة، وتسود أجواء بارد جدا في ساعات النهار، وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية بنحو 6 درجات مئوية.

ويتواصل سقوط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد نهارا خاصة في مناطق الوسط والشمال في بعض الأحيان. ليلا تسود أجواء باردة جدا، وتتدنى درجات الحرارة في الجبال إلى نحو الدرجتين مئويتين.

في يوم الخميس، يبقى الجو باردا إلى شديد البرودة نهارا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو غائما جزئيا مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق. ليلا يسود جو شديد البرودة، وقد يتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يوم الجمعة، يبقى الجو باردا إلى شديد البرودة في ساعات النهار، والفرصة تبقى مهيئة لتساقط زخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ليلا تزداد البرودة ويبقى الجو باردا وماطرا على فترات.

وفي يوم السبت، يتواصل الجو البارد والشديد البرودة في القمم العالية، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد في بعض الفترات.

ليلا تضعف فرصة التساقط المطري بشكل كبير، لكن الجو سيبقى باردا جدا.