حالة الطقس: أجواء شتوية باردة حتى السبت

خلال ساعات النهار، يكون الجو غائما جزئيا مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق. ليلا يسود جو شديد البرودة، وقد يتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد.

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو باردا إلى شديد البرودة، اليوم الخميس، نهارا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية.

وخلال ساعات النهار، يكون الجو غائما جزئيا مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق. ليلا يسود جو شديد البرودة، وقد يتشكل الصقيع في مناطق واسعة من البلاد.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الجمعة، يبقى الجو باردا إلى شديد البرودة في ساعات النهار، والفرصة تبقى مهيئة لتساقط زخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ليلا تزداد البرودة ويبقى الجو باردا وماطرا على فترات.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم السبت، يتواصل الجو البارد والشديد البرودة في القمم العالية، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد في بعض الفترات.

ليلا تضعف فرصة التساقط المطري بشكل كبير، لكن الجو سيبقى باردا جدا.

الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو بارد بشكل ملموس في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الساحلية في بعض الفترات. ليلا يسود جو أكثر برودة.