حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار متفرقة

يبقى الجو، اليوم الجمعة، باردا إلى شديد البرودة في ساعات النهار، والفرصة تبقى مهيئة لتساقط زخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يبقى الجو، اليوم الجمعة، باردا إلى شديد البرودة في ساعات النهار، والفرصة تبقى مهيئة لتساقط زخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد. وليلا تزداد البرودة ويبقى الجو باردا وماطرا على فترات. والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم السبت، يتواصل الجو البارد والشديد البرودة في القمم العالية، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد في بعض الفترات. وليلا تضعف فرصة التساقط المطري بشكل كبير، لكن الجو سيبقى باردا جدا. والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام. ويسود جو بارد بشكل ملموس في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الساحلية في بعض الفترات. ليلا يسود جو أكثر برودة.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في شمالي ووسط البلاد، ويسود جو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدل السنوي العام . ويسود خلال النهار جو غائم جزئي وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق شتى من شمالي ووسط البلاد على فترات. وليلا يسود جو بارد جدا.