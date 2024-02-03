حالة الطقس: أمطار متفرقة حتى مساء الثلاثاء

تبقى الأجواء باردة بشكل لافت مع هطول أمطار متفرقة في العديد من مناطق البلاد وسط توقعات بأن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء.

يسود طقس بارد بشكل لافت، اليوم السبت، وتهطل الأمطار على فترات في العديد من المناطق خلال ساعات الصباح.

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الأحد: يستمر الطقس باردًا بوجهٍ عام وغائمًا جزئيًا، وتسقط الأمطار في شمال البلاد، ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق الوسطى، وخلال ساعات الليل المتأخرة تسقط أمطار متفرقة في العديد من المناطق.

الاثنين: يبقى الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا بشكلٍ لافت، وتهطل الأمطار على فترات في معظم المناطق.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا، وتسقط أمطار متفرقة في بعض المناطق الشمالية والوسطى نهارًا، ويميل الطقس للاستقرار ليلاً.

الأربعاء: ينتهي تأثير النظام الجوي البارد الممتد منذ 22/01/2024، بحيث ترتفع درجات الحرارة دون هطولات الأمطار، ويكون الطقس مستقرًا نهارًا، وباردًا ليلاً.