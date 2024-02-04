حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، اليوم الأحد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

في ساعات الظهيرة يسود جو دافئ نسبي خاصة في المناطق السهلية والساحلية. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي ساعات الظهيرة، تسود أجواء دافئة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وباردة ومشمسة في الوقت ذاته في الجبال. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.