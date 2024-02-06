حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

في ساعات الظهيرة يسود جو دافئ نسبي خاصة في المناطق السهلية والساحلية. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي ساعات الظهيرة، تسود أجواء دافئة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وباردة ومشمسة في الوقت ذاته في الجبال. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة ودافئة نسبيا في كافة المناطق، مع أفضلية للمناطق السهلية والساحلية، ليلا يصبح الجو باردا من جديد.