حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

في ساعات الظهيرة يسود جو دافئ نسبي خاصة في المناطق السهلية والساحلية. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

في ساعات الظهيرة يسود جو دافئ نسبي خاصة في المناطق السهلية والساحلية. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي ساعات الظهيرة، تسود أجواء دافئة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وباردة ومشمسة في الوقت ذاته في الجبال. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة ودافئة نسبيا في كافة المناطق، مع أفضلية للمناطق السهلية والساحلية، ليلا يصبح الجو باردا من جديد.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو غائم جزئي.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى. ليلا يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.