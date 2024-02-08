حالة الطقس: أجواء دافئة نسبيا حتى السبت

في ساعات الظهيرة، تسود أجواء دافئة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وباردة ومشمسة في الوقت ذاته في الجبال. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وفي ساعات الظهيرة، تسود أجواء دافئة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وباردة ومشمسة في الوقت ذاته في الجبال. ليلا يعود الجو باردا بشكل كبير.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة ودافئة نسبيا في كافة المناطق، مع أفضلية للمناطق السهلية والساحلية، ليلا يصبح الجو باردا من جديد.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو غائم جزئي.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى. ليلا يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل فقط.

خلال النهار تسود أجواء مشمسة إلى غائمة. وفي ساعات الصباح والمساء والليل يكون الجو باردا بشكل لافت.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وسيبقى الجو مشمسا إلى غائم في ساعات النهار، بينما تميل الأجواء إلى البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.