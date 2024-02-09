حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة ودافئة نسبيا في كافة المناطق، مع أفضلية للمناطق السهلية والساحلية، ليلا يصبح الجو باردا من جديد. والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو غائم جزئي. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى. ليلا يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل فقط. وخلال النهار تسود أجواء مشمسة إلى غائمة. وفي ساعات الصباح والمساء والليل يكون الجو باردا بشكل لافت.

الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وسيبقى الجو مشمسا إلى غائم في ساعات النهار، بينما تميل الأجواء إلى البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.