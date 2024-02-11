حالة الطقس: ارتفاع متدرج على الحرارة حتى الثلاثاء

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء شبه ربيعية نهارا. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ودافئا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء شبه ربيعية نهارا.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة وغائمة نهارا خاصة في المناطق الجبلية، وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في شمال ووسط البلاد في بعض الفترات.

وتسود أجواء باردة نهارا، وشديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا نهارا، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد.

وفي المساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.