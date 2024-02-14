حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اليوم الأربعاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتسود أجواء باردة نهارا، وشديدة البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى حول المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا نهارا، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. وفي المساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما وباردا وماطرا.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويسود جو بارد نهارا، وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى ضمن المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، وفرصة قائمة لتساقط زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، وفي والمساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا.