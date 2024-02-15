حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة حتى الإثنين

يكون الجو باردا وغائما جزئيا نهارا، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. وفي المساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى حول المعدل السني.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا نهارا، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. وفي المساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثير المنخفض الجوي على البلاد من: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وماطرا.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويسود جو بارد نهارا، وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وماطرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى ضمن المعدل السنوي.

وتسقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي والمساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 50 كم /ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي ستبقى منخفضة ودون معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من البلاد خلال ساعات النهار والليل. ليلا تسود أجواء باردة.

في يوم الإثنين، تبقى الأجواء باردة بشكل واضح في ساعات النهار والليل، مع بقاء الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في بعض المناطق على فترات. وتكون الحرارة دون المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين.