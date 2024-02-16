حالة الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقا، اليوم الجمعة، ويكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وماطرا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويزداد تعمقا، اليوم الجمعة، ويكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وماطرا.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويسود جو بارد نهارا، وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما وباردا إلى شديد البرودة وماطرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى ضمن المعدل السنوي.

وتسقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي والمساء تضعف فرصة الأمطار، ويبقى الجو باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 50 كم /ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي ستبقى منخفضة ودون معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتتساقط الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من البلاد خلال ساعات النهار والليل. ليلا تسود أجواء باردة.

أما في يوم الإثنين، تبقى الأجواء باردة بشكل واضح في ساعات النهار والليل، مع بقاء الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في بعض المناطق على فترات. وتكون الحرارة دون المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين.