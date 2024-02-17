حالة الطقس: أمطار غزيرة ومتوسطة حتى مساء الإثنين

يستمر هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد تكون أحيانًا غزيرة ومصحوبة بالرعد والبَرَد وسط توقعات الأرصاد الجوية بتراجع حدة الهطولات مع نهاية يوم الإثنين المقبل.

أمطار غزيرة أحيانًا مصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد، تهطل، اليوم السبت، في شمال البلاد، فيما يحتمل سقوط أمطار محلية متوسطة في بقية المناطق، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل، ويستمر الطقس باردًا، وتهب رياح نشطة.

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الأحد: يبقى الطقس باردًا بشكلٍ لافت، ويتمركز المنخفض الجوي شرقي جزيرة قبرص، وتهطل الأمطار في معظم المناطق على فترات، تكون غزيرة أحيانًا، وتنشط الرياح، وفي ساعات الليل تتراجع حدة الهطولات مؤقتًا.

الاثنين: يستمر هطول الأمطار في معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد أحيانًا، خاصة في المناطق الوسطى وأجزاء من الجنوبية، وتنشط الرياح، وفي النصف الثاني من اليوم تتراجع الهطولات وتتوقف تدريجيًا.

الثلاثاء: يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا، ويحتمل سقوط رذاذ في المناطق الشمالية والساحلية، وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردًا جدًا، ويحتمل تشكل الضباب في بعض المناطق.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا صباحًا ومساءً وليلاً، ومشمسًا لطيفًا خلال ساعات منتصف النهار خاصة في المناطق المنخفضة.