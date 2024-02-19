حالة الطقس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

تسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الإثنين، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار، ومائلا للدفء إلى دافئ فترة الظهيرة. في المساء والليل يصبح الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة ومشمسة بوجه عام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.