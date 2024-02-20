حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار، ومائلا للدفء إلى دافئ فترة الظهيرة. في المساء والليل يصبح الجو باردا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة ومشمسة بوجه عام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو غائما جزئيا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل.

ومع الظهيرة وفي ساعات النهار عموما، يسود جو دافئ نسبي، خاصة في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الأحد، تسود أجواء شديدة الاعتدال في كافة المناطق خلال ساعات النهار.

يكون الجو مشمسا إلى غائم في ساعات النهار، بينما يتحول الطقس للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.