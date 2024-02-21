حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة

يكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار، ومائلا للدفء إلى دافئ فترة الظهيرة. في المساء والليل يصبح الجو باردا.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار، ومائلا للدفء إلى دافئ فترة الظهيرة. في المساء والليل يصبح الجو باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

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يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة ومشمسة بوجه عام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة.

ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو غائما جزئيا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل.

ومع الظهيرة وفي ساعات النهار عموما، يسود جو دافئ نسبي، خاصة في المناطق السهلية والساحلية.

يوم الأحد، تسود أجواء شديدة الاعتدال في كافة المناطق خلال ساعات النهار.

يكون الجو مشمسا إلى غائم في ساعات النهار، بينما يتحول الطقس للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.