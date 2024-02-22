حالة الطقس: أجواء لطيفة ومعتدلة حتى الأحد

تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة ومشمسة بوجه عام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة.

ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو غائما جزئيا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل.

ومع الظهيرة وفي ساعات النهار عموما، يسود جو دافئ نسبي، خاصة في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، تسود أجواء شديدة الاعتدال في كافة المناطق خلال ساعات النهار.

يكون الجو مشمسا إلى غائم في ساعات النهار، بينما يتحول الطقس للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.