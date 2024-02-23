حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة. وليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو غائما جزئيا وباردا في ساعات الصباح والمساء والليل. ومع الظهيرة وفي ساعات النهار عموما، يسود جو دافئ نسبيا، خاصة في المناطق السهلية والساحلية. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تسود أجواء شديدة الاعتدال في كافة المناطق خلال ساعات النهار. ويكون الجو مشمسا إلى غائم في ساعات النهار، بينما يتحول الطقس للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل. بينما يسود جو معتدل ومشمس إلى غائم جزئي في فترة الظهيرة وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد باضطرابات جوية محدودة، وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات محلية من المطر في مناطق مختلفة من شمالي ووسط البلاد على فترات، ويسود جو بارد نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

أما في يوم الأربعاء المقبل، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل نسبيا ومشمس إلى غائم جزئي، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربع درجات مئوية. وليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق.