حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الخميس

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، اليوم الأحد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة نسبيا ومشمسة إلى غائمة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا إلى غائمً نهارا ودافئاً نسبياً إلى دافئ في ساعات الظهر.

ويكون الجو وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.