حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة نسبيا ومشمسة إلى غائمة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية. ليلا يعود الجو باردا في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا إلى غائم نهارا ودافئا نسبيا إلى دافئ في ساعات الظهر.

ويكون الجو وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة.

ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى ضمن المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، وفرصة قائمة لتساقط زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد خاصة، في الفترة المسائية يبقى الجو باردا.