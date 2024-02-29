حالة الطقس: أجواء معتدلة حتى الثلاثاء

يكون الجو وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويكون الجو مشمسا إلى غائم نهارا ودافئا نسبيا إلى دافئ في ساعات الظهر.

ويكون الجو وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء لطيفة ومعتدلة مع كميات كبيرة من السحب العالية غير الماطرة وفاقدة الرطوبة.

ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى ضمن المعدل السنوي.

ويكون الجو باردا وغائما جزئيا، وفرصة قائمة لتساقط زخات من الأمطار على فترات في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد خاصة، في الفترة المسائية يبقى الجو باردا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا في ساعات الصباح.

ويكون الجو خلال ساعات النهار غائما جزئيا، والفرصة ستكون مواتية لسقوط زخات من المطر في مناطق متعددة، خاصة في الفترة النهارية والصباحية تحديدا.

ليلا يسود جو أكثر برودة، وكذلك الحال في ساعات الصباح والفجر الباكر.

يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون حول المعدل السنوي العام.

ويبقى الجو مشمسا إلى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد في الجبال، ومائلا للدفء في المناطق السهلية والمنخفضة، ولطيف ومعتدل تماما في الأغوار والبحر الميت.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية.