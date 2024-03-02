حالة الطقس: مشمسة تميل للبرودة وأمطار متفرقة

أجواء صافية إلى غائمة جزئيًا، اليوم السبت، مع هبات رياح قوية أحيانًا وتوقعات بزخات متفرقة من الأمطار، الأحد والإثنين، في مناطق مختلفة من البلاد خاصة الشمالية والوسطى.

يبقى الجو صافيًا إلى غائم جزئيًا في ساعات النهار، اليوم السبت، مع هبات رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا إلى شديد البرودة، والفرصة تكون مهيأة لسقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

الأحد: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الإثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو باردًا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، ويكون الجو صافيًا بوجه عام. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.