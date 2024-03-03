حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا إلى شديد البرودة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في كافة المناطق بنسب مختلفة وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.