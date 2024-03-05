حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

يبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل، بينما تسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة جزئيا في فترة الظهيرة. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية.

ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل، بينما تسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة جزئيا في فترة الظهيرة.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، تمتد في ساعات الليل إلى بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متوسط القوة.

وتكون الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في بعض الفترات، مع أجواء باردة نهارا.

وتسود أجواء باردة بشكل لافت في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال النهار تكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق الشمالية والساحلية، وبعض مناطق الوسط.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد نهارا.

وتكون فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية الخفيفة في بعض المناطق، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.