حالة الطقس: غائم وبارد وأمطار متفرقة بالمساء

في ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، تمتد في ساعات الليل إلى بقية المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا باردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، تمتد في ساعات الليل إلى بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متوسط القوة.

وتكون الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في بعض الفترات، مع أجواء باردة نهارا.

وتسود أجواء باردة بشكل لافت في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال النهار تكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق الشمالية والساحلية، وبعض مناطق الوسط.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد نهارا.

وتكون فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية الخفيفة في بعض المناطق، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو دافئ نسبي ومعتدل في فترة منتصف النهار، مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. ليلا يعود الجو باردا.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل في فترة الظهيرة، بينما يبقى الجو باردا في المساء والليل.