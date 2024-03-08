حالة الطقس: أجواء غائمة وفرصة سانحة لهطول زخات من المطر

من المتوقع ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

أفادت دائرة الأرصاد الجوية في البلاد بأنه لن يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الجو غائما جزئيا، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، وخلال النهار تكون الفرصة سانحة لهطول زخات من المطر في بعض المناطق الشمالية والساحلية، وبعض مناطق الوسط. والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم غد السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد نهارا، خاصة فوق المناطق الجبلية.

وتكون فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية الخفيفة في بعض المناطق، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو دافئ نسبيا ومعتدل في منتصف النهار، مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. وليلا يعود الجو باردا.

أما في يوم الإثنين المقبل، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل في ساعات الظهيرة، بينما يبقى الجو باردا في المساء والليل.