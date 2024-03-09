حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة مع بداية رمضان

لا يطرأ اليوم السبت تغير يُذكر على درجات الحرارة على أن تبدأ غدًا الأحد بالارتفاع حتى نهاية الأسبوع وتكون الأجواء غالبًا مشمسة ومستقرة ولطيفة خلال ساعات النهار باردة نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتبقى دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس باردًا في الجبال باردًا نسبيًا في باقي المناطق نهارًا، وتسقط زخات من المطر في بعض المناطق خاصة الشمالية، وباردًا خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبًا مشمسة ومستقرة ولطيفة خلال ساعات النهار، وباردة خلال ساعات المساء والليل.

الاثنين: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ويكون الطقس مشمسًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا إلى بارد خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بشكل لافت، ويكون الطقس دافئًا في الجبال ويميل للحرارة في بقية المناطق نهارًا، وباردًا نسبيًا خاصة فوق الجبال ليلاً.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا جدًا في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، أقل برودة من المعتاد ليلاً.