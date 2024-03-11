حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام ولطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة ودافئة ومعتدلة في كافة المناطق مع أفضلية للمناطق السهلية والساحلية، ليلا يصبح الجو باردا نسبيا من جديد.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق بنسب مختلفة، وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.