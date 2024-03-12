حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء مشمسة ودافئة ومعتدلة في كافة المناطق مع أفضلية للمناطق السهلية والساحلية، ليلا يصبح الجو باردا نسبيا من جديد.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في المناطق بنسب مختلفة، وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في كافة المناطق بنسب مختلفة، وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو دافئ ومعتدل خاصة في فترة منتصف النهار مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. ليلا يعود الجو باردا.