حالة الطقس: أجواء متقلبة حتى الأحد

يكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في كافة المناطق بنسب مختلفة، وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في كافة المناطق بنسب مختلفة، وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في كافة المناطق بنسب مختلفة، وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو دافئ ومعتدل خاصة في فترة منتصف النهار مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. ليلا يعود الجو باردا.