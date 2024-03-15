حالة الطقس: أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. وتكون فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. وتكون فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية.

ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا إلى دافئ في كافة المناطق بنسب مختلفة، وخاصة في المناطق السهلية والساحلية والغورية. ليلا تسود أجواء باردة. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما تتوقع أن يكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل. الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو دافئ ومعتدل خاصة في فترة منتصف النهار مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. ليلا يعود الجو باردا.

أما يوم الإثنين المقبل، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل في ساعات الظهيرة، بينما يبقى الجو باردا في المساء والليل.