حالة الطقس: دافئة حتى الأحد وماطرة الإثنين والثلاثاء

الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والثلاثاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق في ساعات مبكرة من الصباح يتمركز شرق سورية ويصبح الطقس باردًا وعاصفًا وغائمًا وماطرًا في مختلف المناطق.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية ثم متوسطة، ويكون الطقس باردًا صباحًا، مساءً وليلاً، وأقل برودة نهارًا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الأحد: يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود 5-7 درجات، ويكون الطقس دافئًا خلال ساعات النهار، مع نشاط لرياح تكون مثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والصباح الباكر يبقى الطقس باردًا نسبيًا، ويُحتمل سقوط زخات محدودة محلية من الأمطار في بعض المناطق.

الاثنين: يزداد تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، وتهطل الأمطار على شكل زخات متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا في مناطق غير منتظمة ومحدودة نهارًا، وفي ساعات الليل تزداد حدة الأمطار وتهطل من الشمال إلى الجنوب، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد، وتهب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات قوية أحيانا.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق في ساعات مبكرة من الصباح، يتمركز شرق سورية، ويصبح الطقس باردًا وعاصفًا وغائمًا وماطرًا في مختلف المناطق، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد، ويحذر من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية والسواحل، وفي النصف الثاني من اليوم تصبح الهطولات متفرقة وتتراجع حدتها خاصة في وسط وشمال البلاد.

الأربعاء: يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة في عدة مناطق، وتتراجع سرعة الرياح بشكل كبير.