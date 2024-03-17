حالة الطقس: أجواء غير مستقرة حتى الثلاثاء

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليومٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في باقي المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو غائما بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تسقط الأمطار على مختلف المناطق.

وتشتد غزارة الأمطار في ساعات المساء، والليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة.

وتصبح الحرارة أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

ويكون الجو غائما، وعاصفا وباردا، وتكون الأمطار غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجا.