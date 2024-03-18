حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

تتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تسقط الأمطار على مختلف المناطق. تشتد غزارة الأمطار في ساعات المساء، والليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تسقط الأمطار على مختلف المناطق.

وتشتد غزارة الأمطار في ساعات المساء، والليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويكون الجو غائما وعاصفا وباردا، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60كم/ساعة والبحر مائجا.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء والليل.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

وتسود أجواء معتدلة نسبيا وغائمة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو خلال النهار غائما جزئيا ومعتدلا ودافئا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية والغورية، ومائلا للبرودة إلى بارد في الجبال. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

وفي يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة دون المعدل السنوي، ويكون الجو باردا وغائما جزئيا في ساعات النهار خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، في ساعات المساء والليل يكون الجو باردا.